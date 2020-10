Boniek: “Polonia-Italia bellissima sfida. Non penso arriveremo a diecimila spettatori” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente della Federcalcio polacca, Zibi Boniek, ha parlato della gara che è in programma domenica a Danzica, tra Polonia e Italia, valida per la Nations League. Queste le parole di Boniek: “Sarà una bellissima partita, due squadre che giocano bene a calcio. L’Italia sta creando un ottimo gruppo e sta tornando ai livelli che gli competono dopo il passaggio a vuoto dei Mondiali 2018. Noi vogliamo mantenere i nostri standard e penso che domenica sarà una bella gara”. Parole poi sui diecimila spettatori che domenica potranno assistere alla gara allo stadio di Danzica: “E’ una buona notizia che possa tornare il pubblico, ma penso che sarà molto ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 ottobre 2020) Intervistato dal Corriere della Sera, il presidente della Federcalcio polacca, Zibi, ha parlato della gara che è in programma domenica a Danzica, tra Polonia e, valida per la Nations League. Queste le parole di: “Sarà unapartita, due squadre che giocano bene a calcio. L’sta creando un ottimo gruppo e sta tornando ai livelli che gli competono dopo il passaggio a vuoto dei Mondiali 2018. Noi vogliamo mantenere i nostri standard eche domenica sarà una bella gara”. Parole poi suispettatori che domenica potranno assistere alla gara allo stadio di Danzica: “E’ una buona notizia che possa tornare il pubblico, mache sarà molto ...

