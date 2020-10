Bollettino Coronavirus del 9 Ottobre 2020 (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 9 Ottobre è +1,58% (ieri +1,33%) con 343.770 contagiati totali, 237.549 dimissioni/guarigioni (+1.186) e 36.111 deceduti (+28); 70.110 infezioni in corso (+4.158). Elaborati 129.471 tamponi (ieri 128.098); 5.372 positivi; rapporto positivi/tamponi 4,14% (ieri 3,48%). Ricoverati con sintomi 4.086 (+161); terapie intensive +29 (387). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 983; Campania 769; Veneto 595; Toscana 483; Piemonte 401; Lazio 387; Emilia Romagna 276; Puglia 249; Sicilia 233; Liguria 196; Umbria 151; Friuli 146. In Lombardia curva +0,89% (ieri +0,62%) con 25.623 tamponi (ieri 22.069) e 983 positivi; rapporto positivi/tamponi 3,83% (ieri 3,09%); 110.852 contagiati totali; ricoverati +10 (371); terapie intensive +3 (44); 1 decesso (16.980). Qualche numero aggiuntivo per inquadrare l’epidemia in Italia e ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 9è +1,58% (ieri +1,33%) con 343.770 contagiati totali, 237.549 dimissioni/guarigioni (+1.186) e 36.111 deceduti (+28); 70.110 infezioni in corso (+4.158). Elaborati 129.471 tamponi (ieri 128.098); 5.372 positivi; rapporto positivi/tamponi 4,14% (ieri 3,48%). Ricoverati con sintomi 4.086 (+161); terapie intensive +29 (387). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 983; Campania 769; Veneto 595; Toscana 483; Piemonte 401; Lazio 387; Emilia Romagna 276; Puglia 249; Sicilia 233; Liguria 196; Umbria 151; Friuli 146. In Lombardia curva +0,89% (ieri +0,62%) con 25.623 tamponi (ieri 22.069) e 983 positivi; rapporto positivi/tamponi 3,83% (ieri 3,09%); 110.852 contagiati totali; ricoverati +10 (371); terapie intensive +3 (44); 1 decesso (16.980). Qualche numero aggiuntivo per inquadrare l’epidemia in Italia e ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 ottobre: 5.372 nuovi casi e 28 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre: 4.458 nuovi casi e 22 morti - Open_gol : ?? Con +4.458 nuovi casi, in Italia il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 sale a quota 65.952. I… - ArmandaGelsomin : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 ottobre: 5.372 nuovi casi e 28 morti - earfquake___ : io che ogni giorno leggo il bollettino dei contagi del coronavirus -