Boccia: "Non escludo limiti di spostamento tra Regioni". A Nuoro positivo un dipendente del Tribunale (Di venerdì 9 ottobre 2020) La pandemia continua a diffondersi, in Italia e nel mondo. Intanto non si escludono nuove limitazioni, relative allo spostamento tra Regioni. Boccia: "La mobilità tra Regioni deve essere salvaguardata, ma la situazione va monitorata giorno per giorno". E aggiunge: "Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi". Questo è quanto ha dichiarato a Skytg 24 nelle scorse ore il Ministro agli Affari Regionali. Ieri nuova impennata nei contagi, che sono stati 4.458. Ma è record anche di tamponi: sono stati oltre 130 mila, cosa che dunque sembrerebbe giustificare un tale aumento di casi. Intanto, a Nuoro, un dipendente del Tribunale è risultato positivo al Covid-19. Sospese dunque tutte le udienze, rinviate ...

