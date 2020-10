Blake Jenner si scusa per le violenze su Melissa Benoist e poi attacca | “Mi ha graffiato e preso a pugni”

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Con un post lungo e davvero dettagliato,ha rotto il silenzio sulla sua relazione con, la fine del loro matrimonio e le accuse di violenza che proprio l’attrice di Supergirl (e ancora prima di Glee) gli ha rivolto ormai quasi un anno fa. Mentre lei ha voltato pagina, si è risposata e ha messo al mondo il suo primo figlio,ammette di averci pensato a lungo su come affrontare la questione e le accuse della sua ex moglie ma alla fine ci è riuscito con un lungo mea culpa in cui, però, parla di un rapporto malato dandone la colpa anche alla. Proprio questo non è piaciuto ai fan dell’attrice che al grido di #IStandWithhanno deciso dire ...