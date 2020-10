Bisogna sbrigarsi a chiedere il bonus Pc Ecco come fare

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il 1° ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che norma l'erogazione delpc, o più esattamente quella dei voucher da spendere per acquistare computer, tablet e banda larga. Il provvedimente mette a disposizione per i beneficiari, in una prima fase, 204 milioni di euro per 480 mila famiglie che abbiano meno di 20 mila euro di Isee. Al momento quindi le famiglie con Isee superiore a 20 mila euro non possono beneficiare del voucher. La misura prevista dal decreto sarà in vigore per un anno, fino al primo ottobre del 2021. Ciascun voucher ha un valore massimo di 500 euro e può essere utilizzato per servizi di connettività o per l'acquisto di un pc o tabletAi servizi di connettività può essere destinata una somma compresa tra i 200 e i 400 euro, mentre per tablet e pc una cifra tra i 100 e i ...