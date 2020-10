Berlusconi junior convola a nozze | il grande evento segnato dal Covid-19

Leggi su yeslife

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Il figlio di Silvio, Luigi ha pronunciato il fatidico sì all’altare. La cerimonia finisce sotto l’occhio dei paparazzi che non si risparmiano Il-19 non dà alcuna tregua in giro per le strade e nella vita in generale delle persone. Nonostante i contagi fossero in nettissimo aumento, l’esecutivo vigente non si è risparmiato dall’emanare … L'articolo proviene da YesLife.it.