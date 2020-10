Bergamo, terremoto stamattina: paura tra la popolazione (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sisma alle porte di Bergamo, terremoto stamattina con epicentro a 8 km dal capoluogo: paura tra la popolazione. Una scossa di terremoto alle 5,54 di stamattina ha messo molta paura nella Bergamasca, anche se la magnitudo è stata bassa. Infatti, la scossa di oggi, secondo i dati diffusi da INGV, ha avuto magnitudo 2.4, con … Leggi su viagginews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sisma alle porte dicon epicentro a 8 km dal capoluogo:tra la. Una scossa dialle 5,54 diha messo moltanella Bergamasca, anche se la magnitudo è stata bassa. Infatti, la scossa di oggi, secondo i dati diffusi da INGV, ha avuto magnitudo 2.4, con …

