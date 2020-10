Benjamin Mascolo prima e dopo: la [FOTO] del cambiamento fisico (Di venerdì 9 ottobre 2020) Debutta nel panorama musicale italiano nel 2010, grazie al duo ‘Benji & Fede’ creato con il suo amico Federico Rossi. Eppure, dopo dieci anni di concerti e nuovi singoli i due hanno deciso di separarsi per intraprendere nuove strade. Così, Benjamin Mascolo ha deciso di cominciare a dedicare più tempo a sé stesso e anche alla sua relazione. Infatti, da qualche hanno il cantante è legato sentimentalmente all’attrice americana Bella Thorne e ‘finalmente’, ora che non ci sono più gli impegni musicali, i due stanno vivendo a pieno la loro relazione. Ma sembra che Benjamin abbia approfittato di questo ‘momento libero’ anche per dedicarsi di più al suo corpo e allenarsi in palestra. In effetti, nell’ultima FOTO che ha ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 ottobre 2020) Debutta nel panorama musicale italiano nel 2010, grazie al duo ‘Benji & Fede’ creato con il suo amico Federico Rossi. Eppure,dieci anni di concerti e nuovi singoli i due hanno deciso di separarsi per intraprendere nuove strade. Così,ha deciso di cominciare a dedicare più tempo a sé stesso e anche alla sua relazione. Infatti, da qualche hanno il cantante è legato sentimentalmente all’attrice americana Bella Thorne e ‘finalmente’, ora che non ci sono più gli impegni musicali, i due stanno vivendo a pieno la loro relazione. Ma sembra cheabbia approfittato di questo ‘momento libero’ anche per dedicarsi di più al suo corpo e allenarsi in palestra. In effetti, nell’ultimache ha ...

Oggi Benjamin Mascolo è apprezzato dalle sue giovani fan non solo per la sua musica, ma anche per il suo fisico snello e asciutto e il suo fascino mozzafiato. Il cantante ha rivelato via social che i ...

