Benevento, è tutta un’altra storia: che differenze col primo anno in A (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’inizio di stagione del Benevento non ha nulla a che vedere con quello della stagione 2017-2018 Il Benevento è tornato in Serie A per restarci e, magari, diventare la nuova sorpresa del nostro campionato. Sono questi gli intenti della società e del presidente Oreste Vigorito, che ha messo anima e corpo nel progetto giallorosso. Dopo aver dominato lo scorso campionato di Serie B, con 86 punti totalizzati e una promozione quasi in ciabatte grazie al lavoro straordinario di Pippo Inzaghi e la sua squadra, le aspettative sulla Strega ora sono tante. E in questo inizio di campionato, non sono state disattese. Paragonato a quello della stagione 2017-2018, la prima del Benevento in Serie A, la partenza dei giallorossi di un altro livello. Nella prima annata dei sanniti nel massimo campionato, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’inizio di stagione delnon ha nulla a che vedere con quello della stagione 2017-2018 Ilè tornato in Serie A per restarci e, magari, diventare la nuova sorpresa del nostro campionato. Sono questi gli intenti della società e del presidente Oreste Vigorito, che ha messo anima e corpo nel progetto giallorosso. Dopo aver dominato lo scorso campionato di Serie B, con 86 punti totalizzati e una promozione quasi in ciabatte grazie al lavoro straordinario di Pippo Inzaghi e la sua squadra, le aspettative sulla Strega ora sono tante. E in questo inizio di campionato, non sono state disattese. Paragonato a quello della stagione 2017-2018, la prima delin Serie A, la partenza dei giallorossi di un altro livello. Nella prima annata dei sanniti nel massimo campionato, ...

AGR_web : CAMPIONATO: ATALANTA E MILAN AVANTI TUTTA, MA CHE BEL BENEVENTO! CAMPIONATO: ATALANTA E MILAN AVANTI TUTTA, MA CHE… - sensocritico2 : @gamonapoli @IlBacchettone @monelloevoluto @UnUltras Quindi se il Napoli avesse dovuto giocare col Benevento e non… - 73Momy71 : @mirkonicolino Di tutta questa storia quello che mi fa schifo è che, a quanto pare, c’è un regolamento uguale per t… - ottochannel : Ottogol, tutta la puntata sulla pagina Facebook di #OttoChannel. In collegamento Skype il difensore giallorosso Gae… - TommasoCristia3 : @SI7CN69 @Ronnie09522647 @Interismo4 Concordo in toto! Personalmente Barella trequartista non mi convince e Perisic… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento tutta Benevento, consegnata la lista: sono tre i fuori rosa Ottopagine Benevento, è tutta un’altra storia: che differenze col primo anno in A

E poi, nel turno prima della sosta per le Nazionali, il successo casalingo contro il Bologna. Il campionato è solo all’inizio, ma in casa Benevento quest’anno è tutta un’altra storia.

Contagi Covid Campania, i dati Gimbe: “Il problema è Napoli”

tutte sotto i 2mila casi, tranne Caserta, che li supera di poco. Con fanalino di coda Benevento. Secondo il grafico Gimbe, l'aumento progressivo dei casi attivi nella provincia di Napoli sarebbe ...

E poi, nel turno prima della sosta per le Nazionali, il successo casalingo contro il Bologna. Il campionato è solo all’inizio, ma in casa Benevento quest’anno è tutta un’altra storia.tutte sotto i 2mila casi, tranne Caserta, che li supera di poco. Con fanalino di coda Benevento. Secondo il grafico Gimbe, l'aumento progressivo dei casi attivi nella provincia di Napoli sarebbe ...