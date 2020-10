“Belle donne per tutti i gusti…”. Polemica per lo spot del Comune di Lazise: “Ci riporta all’età della pietra” (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’associazione dei pubblicitari italiani, Adci, prende le distanze da uno spot utilizzato sui social per la promozione turistica del Comune di Lazise in provincia di Verona, sul Lago di Garda. “Belle donne per tutta la città, per tutti i gusti e di tutte le nazionalità. Le puoi invitare in spiaggia e cantare loro d’amore, al tramonto non potran dire di no” recita la canzone che accompagna il video pubblicitario, eseguita dalla Alefusco4th band. “Parole sessiste che ci riportano all’età della pietra” è il commento dell’Adci Art Directors Club Italiano. “È inconcepibile – aggiunge – , sia lo spot, sia come l’amministrazione locale possa averlo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) L’associazione dei pubblicitari italiani, Adci, prende le distanze da unoutilizzato sui social per la promozione turistica deldiin provincia di Verona, sul Lago di Garda. “Belleper tutta la città, peri gusti e di tutte le nazionalità. Le puoi invitare in spiaggia e cantare loro d’amore, al tramonto non potran dire di no” recita la canzone che accompagna il video pubblicitario, eseguita dalla Alefusco4th band. “Parole sessiste che cino all’etàpietra” è il commento dell’Adci Art Directors Club Italiano. “È inconcepibile – aggiunge – , sia lo, sia come l’amministrazione locale possa averlo ...

