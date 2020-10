Beautiful | anticipazioni USA | QUINN smascherata | Ridge ed Eric scoprono tutto!

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Nelle prossime puntate amane di, arriverà al capolinea la storyline che ha vistoimpegnata a tenere separatie Brooke Forrester, e il fallimento del piano potrebbe costare alla donna proprio suo marito, sostenitore della coppia.Leggi anche: DAYDREAMER,dell’11 e 17 ottobre 2020Le perplessità generate dalla trama tra il pubblico d’oltreoceano ve le avevamo già riportate e quest’ultima fase della vicenda non fa altro che confermarle. Non si sa bene per qualche motivo,ha deciso di rinnovare i voti del matrimonio con Shauna Fulton, celebrato quando lui era così ubriaco da non ricordarsi nemmeno la cerimonia. Ciò nonostante l’uomo continui a dichiarare amore per ...