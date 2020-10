BEAUTIFUL | anticipazioni 10 ottobre | STEFFY si arrende e ridà BETH a HOPE

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 9 ottobre 2020)puntatadi venerdì 92020:Col cuore infranto,(Jacqueline MacInnes Wood) si separa da, restituendola a(Annika Noelle). Intanto Wyatt (Darin Brooks) continua a scusarsi con Sally (Courtney) per come ha rotto con lei mettendosi subito con Flo (Katrina Bowden), dato che per lui gli sbagli delle due ragazze non sono equiparabili.