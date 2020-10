Bayern, niente tifosi fino al 25 ottobre per l’aumento dei contagi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le partite di calcio a Monaco di Baviera rimarranno a porte chiuse almeno fino al 25 ottobre a causa di un numero crescente di infezioni da Coronavirus. I campioni della Bundesliga del Bayern Monaco non potranno accogliere i propri fan all’Allianz Arena fino alla partita del 21 novembre con il Werder Brema, primo match casalingo … L'articolo Bayern, niente tifosi fino al 25 ottobre per l’aumento dei contagi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le partite di calcio a Monaco di Baviera rimarranno a porte chiuse almenoal 25a causa di un numero crescente di infezioni da Coronavirus. I campioni della Bundesliga delMonaco non potranno accogliere i propri fan all’Allianz Arenaalla partita del 21 novembre con il Werder Brema, primo match casalingo … L'articoloal 25per l’aumento deiè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

I campioni della Bundesliga del Bayern Monaco non potranno accogliere i propri fan all’Allianz Arena fino alla partita del 21 novembre con il Werder Brema, primo match casalingo dopo il limite fissato ...

