Barbara Palombelli, giudice di Forum choc: "Ma è gay o ha tendenze normali?" (VIDEO) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Uscita infelice di Gianfranco D'Aietti Dopo l'affermazione choc da parte della contessa Patrizia De Blanck all'interno del Grande Fratello Vip 5, di recente un giudice di Forum ha fatto un'uscita infelice. Nella storica trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara Palombelli, colui che dovrebbe garantire la legge ha fatto storcere il naso al pubblico del tribunale più longevo della televisione. Rivolgendosi ad un giovane, il giudice Gianfranco D'Aietti si è lasciato sfuggire: "Fidanzatine non ne ha avute fino ad ora. Lei però ha tendenze normali? Non fa outing, non ritiene di essere gay?". Il protagonista di Forum nel giro di pochi secondi ha commesso due errori gravi.

