Banca Mediolanum: "Così i pac si trasformano in ricchezza futura" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Milano, 9 ott. (Adnkronos) - Gli italiani accumulano troppo denaro sui conti correnti e l'emergenza Covid19 ha accentuato una tendenza ormai consolidata. Solo ad agosto, secondo gli ultimi dati dell'Abi, i depositi sono aumentati di oltre 110 miliardi di euro rispetto ad un anno prima (+7%) portando la 'ricchezza' dei conti in Banca a un nuovo record storico, 1.673 miliardi di euro. La situazione, sottolinea in un'intervista all'Adnkronos Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, "è allarmante", perché "si tratta di circa un terzo del monte risparmio degli italiani". Si parla di "una fetta importante della ricchezza del Paese che giace in maniera totalmente infruttifera nei conti correnti e a cui potremmo agganciarci per risolvere tantissimi dei nostri problemi". Il ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Milano, 9 ott. (Adnkronos) - Gli italiani accumulano troppo denaro sui conti correnti e l'emergenza Covid19 ha accentuato una tendenza ormai consolidata. Solo ad agosto, secondo gli ultimi dati dell'Abi, i depositi sono aumentati di oltre 110 miliardi di euro rispetto ad un anno prima (+7%) portando la '' dei conti ina un nuovo record storico, 1.673 miliardi di euro. La situazione, sottolinea in un'intervista all'Adnkronos Stefano Volpato, direttore commerciale di, "è allarmante", perché "si tratta di circa un terzo del monte risparmio degli italiani". Si parla di "una fetta importante delladel Paese che giace in maniera totalmente infruttifera nei conti correnti e a cui potremmo agganciarci per risolvere tantissimi dei nostri problemi". Il ...

TV7Benevento : Banca Mediolanum: 'Così i pac si trasformano in ricchezza futura'... - fisco24_info : Banca Mediolanum: 'Così i pac si trasformano in ricchezza futura' : - morena_faenza : RT @Adnkronos: Banca #Mediolanum: 'Così i #pac si trasformano in ricchezza futura' - Adnkronos : Banca #Mediolanum: 'Così i #pac si trasformano in ricchezza futura' - bizcommunityit : #banca Mediolanum: a settembre raccolta netta -3 mln, 5,8 mld da inizio anno #sgr -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Mediolanum Banca Mediolanum: "Così i pac si trasformano in ricchezza futura" Adnkronos Banca Mediolanum: "Così i pac si trasformano in ricchezza futura"

La situazione, sottolinea in un'intervista all'Adnkronos Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, "è allarmante", perché "si tratta di circa un terzo del monte risparmio degli ...

La raccolta di settembre delle sgr europee resta positiva ma in calo rispetto ad agosto

Aumentato invece il prezzo obiettivo per Azimut (da 18,10 a 18,30, +1% e neutral), Banca Mediolanum (da 7,30 a 7,40, +1% e neutral) e Banca Generali (da 30,50 a 31, +2% e buy). (riproduzione riservata ...

La situazione, sottolinea in un'intervista all'Adnkronos Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, "è allarmante", perché "si tratta di circa un terzo del monte risparmio degli ...Aumentato invece il prezzo obiettivo per Azimut (da 18,10 a 18,30, +1% e neutral), Banca Mediolanum (da 7,30 a 7,40, +1% e neutral) e Banca Generali (da 30,50 a 31, +2% e buy). (riproduzione riservata ...