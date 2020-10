Avete mai visto la figlia di Elena Sofia Ricci? Ha 24 anni ed è un’attrice [FOTO] (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si chiama Emma Quartullo ed è la figlia di Elena Sofia Ricci e Pino Quartullo, noto regista. Emma si è diplomata presso il Liceo classico Tito Lucrezio Caro, in seguito si è iscritta al DAMS dell’Università degli studi di Roma Tre. La ragazza ha seguito le orme della mamma, con cui ha recitato nella fiction Vivi e Lascia Vivere, dove ha interpretato Laura Ruggero da giovane. Chi è Sofia Quartullo, la figlia di Elena Sofia Ricci FOTO Elena Sofia Ricci è una delle attrici più conosciute e seguite della televisione nostrana. Nel 1996 ha avuto la sua prima figlia, Emma Quartullo, dalla relazione ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 ottobre 2020) Si chiama Emma Quartullo ed è ladie Pino Quartullo, noto regista. Emma si è diplomata presso il Liceo classico Tito Lucrezio Caro, in seguito si è iscritta al DAMS dell’Università degli studi di Roma Tre. La ragazza ha seguito le orme della mamma, con cui ha recitato nella fiction Vivi e Lascia Vivere, dove ha interpretato Laura Ruggero da giovane. Chi èQuartullo, ladiè una delle attrici più conosciute e seguite della televisione nostrana. Nel 1996 ha avuto la sua prima, Emma Quartullo, dalla relazione ...

