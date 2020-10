Autostrade scopre il bluff La revoca delle concessioni adesso è inevitabile I Benetton pronti a firmare solo se salta la cessione a Cdp Ma così si stravolge l’accordo raggiunto con il Governo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Si apre un’altra crepaccia nella trattativa con isu. Palazzo Chigi aveva concesso a fine settembre ad Atlantia, la holding della famiglia di Ponzano Veneto che detiene l’88% di Aspi, dieci giorni per vendere la società a Cdp, pena ladella con. E Aspi, a due giorni dalla scadenza dell’ultimatum, ha risposto. Non nel verso auspicato dalma “in direzione ostinata e contraria”. E il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri avverte: “Se l’accordo non venisse rispettato per responsabilità del concessionario si dovrà procedere con la”. Nonostante, a quanto risulta, nei giorni passati ci sarebbero stati contatti tra Atlantia eper riannodare i ...