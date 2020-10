Aumento dei casi in Campania, i medici di famiglia: “Si abbia il coraggio di dire ai cittadini la verità” (Di venerdì 9 ottobre 2020) «Sulla gestione della pandemia in Campania non si sta dicendo tutta la verità, se non si vogliono assegnare nuovi medici di famiglia almeno si abbia il coraggio di dire ai cittadini che nel momento del picco richiamo di restare soli». È un allarme chiaro e diretto quello lanciato da FIMMG Napoli sulla carenza di medici di famiglia che in Campania, senza interventi immediati, provocherà una catastrofe assistenziale. «Molto presto – dicono i vertici partenopei di FIMMG Luigi Sparano e Corrado Calamaro – i cittadini campani potrebbero trovarsi senza medici di famiglia, privi di assistenza primaria ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) «Sulla gestione della pandemia innon si sta dicendo tutta la verità, se non si vogliono assegnare nuovidialmeno siildiaiche nel momento del picco richiamo di restare soli». È un allarme chiaro etto quello lanciato da FIMMG Napoli sulla carenza didiche in, senza interventi immediati, provocherà una catastrofe assistenziale. «Molto presto – dicono i vertici partenopei di FIMMG Luigi Sparano e Corrado Calamaro – icampani potrebbero trovarsi senzadi, privi di assistenza primaria ...

