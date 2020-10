Atterrati a Ciampino i due italiani liberati giovedì in Mali | erano stati rapiti nel 2018

(Di venerdì 9 ottobre 2020) I duePier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio sono finalmente tornati in patria.ieri sera in, oggi sonocon un aereo privato all'aeroporto di, dove ad ...

la Repubblica

Di Maio: "In un anno 7 liberati, ora i pescatori in Libia". In aeroporto ad accoglierli anche Conte. Il sacerdote, della diocesi di Crema, era stato ...Un aereo militare ha riportato in Italia i due ostaggi italiani liberati in Mali, padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio. Ad attenderli all’aeroporto di Ciampino (Roma) il presidente ...