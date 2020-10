Atleta insultata | il sindaco leghista di Pavia chiede a Mattarella la cittadinanza italiana per Danielle Madam

(Di venerdì 9 ottobre 2020) L’appello è deldi, Fabrizio Fracassi, che ha deciso di scrivere al presidente della Repubblica, Sergio, perre la concessione della«per eminenti servizi resi al Paese» per la giovaneFrédérique. Il post delGli insulti Di recente la ragazza è stata vittima di un’aggressione verbale, sui social, dopo aver pubblicato un commento polemico sul tentativo di concedere la“lampo” al calciatore Luis Suarez. Poi è stataal bar (dove lavora), di presenza, da un uomo di 45 anni che le ha detto: «Tu non ...

Il sindaco di pavia ha deciso di scrivere al presidente della Repubblica Mattarella per far ottenre la cittadinanza ad una giovane atleta africana.Danielle Frederique Madam, giovane atleta camerunense residente a Pavia, è stata insultata in un bar in seguito ad alcune dichiarazioni sul caso Suarez, e così il sindaco ha deciso di scrivere a ...