Atalanta, Zapata: «Il club ha dato continuità al progetto. Sono fortunato»

Duvan Zapata ha parlato del progetto dell'Atalanta

Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, nel corso della conferenza stampa con la Nazionale colombiana ha elogiato il lavoro del club nerazzurro. «Ho avuto la fortuna di essere in un club che ha dato continuità ad un progetto e ora stiamo vivendo un ottimo momento. Sono contento inoltre perché siamo tre colombiani in squadra e spero che anche qui in nazionale giocheremo ai livelli che vediamo in Italia. Dobbiamo sfruttare al massimo le nostre opportunità facendo le cose al meglio. Affronteremo un rivale difficile (il Venezuela) ma abbiamo grandi motivazioni per partire con il piede giusto».

Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, nel corso della conferenza stampa con la Nazionale colombiana ha elogiato il lavoro del club nerazzurro. «Ho avuto la fortuna di essere in un club che ha dato ...

