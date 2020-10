Atalanta, Gasperini: «Coronavirus? Momento più duro il ritorno da Valencia» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a margine del Festival dello Sport: le sue dichiarazioni Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato a margine del Festival dello Sport. Coronavirus – «Il Momento più duro è stato quando siamo tornati da Valencia, Bergamo era un’altra città. C’era un’aria di guerra. Si sentivano soltanto sirene, si leggevano situazioni drammatiche. Ho avuto il Covid-19 senza saperlo. Ho avuto dei problemi per qualche giorno, ma a livello respiratorio niente. Tremavo perché succedeva a chiunque, in qualunque Momento. Tutto questo era inimmaginabile». ESORDIO NEGATIVO CON ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato a margine del Festival dello Sport: le sue dichiarazioni Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato a margine del Festival dello Sport.– «Ilpiùè stato quando siamo tornati da, Bergamo era un’altra città. C’era un’aria di guerra. Si sentivano soltanto sirene, si leggevano situazioni drammatiche. Ho avuto il Covid-19 senza saperlo. Ho avuto dei problemi per qualche giorno, ma a livello respiratorio niente. Tremavo perché succedeva a chiunque, in qualunque. Tutto questo era inimmaginabile». ESORDIO NEGATIVO CON ...

Sport_Mediaset : +++ Un caso di positività alla #Atalanta. Annullata la conferenza stampa di #Gasperini.+++ #SportMediaset #Ultimora - TgLa7 : #Atalanta: annullata conferenza #Gasperini, un positivo - Luca_Cilli : Atalanta, Gasperini: 'Noi ci alleniamo moltissimo con la palla. Difficilmente non ci sono partite, possessi e torel… - Lucaaffigi : RT @Luca_Cilli: Atalanta, mister Gasperini: 'Con Gomez non è stato sempre rose e fiori. Lui ha valori grandi, sono state molto poche le inc… - _enz29 : RT @Luca_Cilli: Atalanta, mister Gasperini: 'Con Gomez non è stato sempre rose e fiori. Lui ha valori grandi, sono state molto poche le inc… -