Arrestato sindaco Eboli, era stato rieletto con 80% voti (Di venerdì 9 ottobre 2020) Primo cittadino è accusato di corruzione e abuso ufficio. I finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del sindaco di Eboli (Salerno), Massimo Cariello. Il primo cittadino, rieletto lo scorso 22 settembre con quasi l'80% dei voti, si trova agli arresti domiciliari. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di abuso d'ufficio e di … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

