Arrestato per corruzione il sindaco di Eboli (Di venerdì 9 ottobre 2020) . Massimo Cariello era appena stato rieletto. Eboli – . Il blitz è scattato nelle prime ore di venerdì 9 ottobre 2020, con gli inquirenti che hanno eseguito il mandato di custodia cautelare ai domiciliari Massimo Cariello, primo cittadino del centro salernitano appena rieletto. Le accuse contestate al politico sono corruzione, rivelazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio e falso ideologico. Nelle prossime ore è previsto l’interrogatorio del fermato. La Procura: “Episodi corruttivi nei comuni di Eboli e di Cava de’ Tirreni” L’indagine delle Fiamme Gialle è partita nei mesi scorsi e si è conclusa con il fermo del sindaco di Eboli. “L’inchiesta – si legge nella nota della Guardia di ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) . Massimo Cariello era appena stato rieletto.– . Il blitz è scattato nelle prime ore di venerdì 9 ottobre 2020, con gli inquirenti che hanno eseguito il mandato di custodia cautelare ai domiciliari Massimo Cariello, primo cittadino del centro salernitano appena rieletto. Le accuse contestate al politico sono, rivelazione di segreto d’ufficio, abuso d’ufficio e falso ideologico. Nelle prossime ore è previsto l’interrogatorio del fermato. La Procura: “Episodi corruttivi nei comuni die di Cava de’ Tirreni” L’indagine delle Fiamme Gialle è partita nei mesi scorsi e si è conclusa con il fermo deldi. “L’inchiesta – si legge nella nota della Guardia di ...

