Arrestato per corruzione il neo sindaco di Eboli rieletto con l’80% dei voti (Di venerdì 9 ottobre 2020) Con l’accusa di corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione di segreto d’ufficio e falso ideologico è finito agli arresti domiciliari il sindaco di Eboli, Massimo Cariello. Il primo cittadino era stato riconfermato alla guida della città del Salernitano nella tornata elettorale dello scorso 20 e 21 settembre incassando un consenso pari al 79,8% dei consensi e raccogliendo 15.261 preferenze guidando una coalizione di sei liste civiche vicine all’area democratica. L’inchiesta, coordinata dalla procura di Salerno, riguarda – così come riportato da numerosi presunte irregolarità in concorsi che sarebbero culminate nell’assunzione di persone ritenute vicine al primo cittadino. Interdizione dai pubblici uffici per quattro funzionari dei Comuni di Eboli e Cava ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 9 ottobre 2020) Con l’accusa di, abuso d’ufficio, rivelazione di segreto d’ufficio e falso ideologico è finito agli arresti domiciliari ildi, Massimo Cariello. Il primo cittadino era stato riconfermato alla guida della città del Salernitano nella tornata elettorale dello scorso 20 e 21 settembre incassando un consenso pari al 79,8% dei consensi e raccogliendo 15.261 preferenze guidando una coalizione di sei liste civiche vicine all’area democratica. L’inchiesta, coordinata dalla procura di Salerno, riguarda – così come riportato da numerosi presunte irregolarità in concorsi che sarebbero culminate nell’assunzione di persone ritenute vicine al primo cittadino. Interdizione dai pubblici uffici per quattro funzionari dei Comuni die Cava ...

fattoquotidiano : Arrestato il sindaco di Eboli per corruzione: era stato appena rieletto, oggi era in programma la prima riunione di… - petergomezblog : Arrestato il #sindaco di #Eboli Massimo Cariello per corruzione: appena rieletto, oggi era in programma la prima ri… - poliziadistato : Milano, poliziotti intervengono in un'orologeria mentre il rapinatore si stava facendo consegnare, sotto la minacci… - furiadicheb1985 : RT @FQLive: #ULTIMORA Arrestato il sindaco di Eboli per corruzione: era stato appena rieletto - lantanidos : RT @FQLive: #ULTIMORA Arrestato il sindaco di Eboli per corruzione: era stato appena rieletto -