Arrestato il sindaco di Eboli, Massimo Cariello: era appena stato eletto (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il sindaco di Eboli Massimo Cariello che alle elezioni aveva avuto l'80% delle preferenze è agli arresti domiciliari. Ecco cosa è successo Fonte Facebook – Antonio OrzaI finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno eseguito l'arresto del sindaco di Eboli Massimo Cariello. Era appena stato eletto dai cittadini alle ultime elezioni del 22 settembre 2020. Un fulmine a ciel sereno che rischia di provocare degli enormi ribaltoni per quanto concerne i vertici del piccolo comune campano di circa 40mila abitanti. Era stato sostenuto da liste civiche di area PD e da poco aveva dato vita alla nuova giunta, che avrebbe dovuto guidare ...

