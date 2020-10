Arrestato il sindaco di Eboli: era stato rieletto 15 giorni fa con il 79% dei voti (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il sindaco di Eboli Massimo Cariello , appena eletto con il 79,8% dei voti, è stato Arrestato questa mattina nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Salerno coordinata dal pm Francesco Rotondo. ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 ottobre 2020) IldiMassimo Cariello , appena eletto con il 79,8% dei, èquesta mattina nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Salerno coordinata dal pm Francesco Rotondo. ...

