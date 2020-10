Armi all’Egitto, Amnesty International chiede lo stop al Governo italiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) La richiesta, fatta insieme a Rete Italiana Pace e Disarmo, arriva dopo dell’inchiesta dell’Espresso sulla vendita di due fregate al regime di Al-Sisi Così l'Italia ha venduto due navi da guerra all'Egitto nel silenzio di agosto. Perdendo soldi " Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 9 ottobre 2020) La richiesta, fatta insieme a Rete Italiana Pace e Disarmo, arriva dopo dell’inchiesta dell’Espresso sulla vendita di due fregate al regime di Al-Sisi Così l'Italia ha venduto due navi da guerra all'Egitto nel silenzio di agosto. Perdendo soldi "

m_fresu : Patrick Zaky da otto mesi in carcere, verità per Giulio Regeni ancora sotto la sabbia, però abbiamo venduto all'Egi… - PossibileRE : Adesso chiediamo al Comune un ulteriore passo. La nostra è una richiesta perché si blocchi la vergogna della vendit… - costaITRO : Per la legge 185 del 1990 l'Italia non può fornire armi a paesi che non rispettano i diritti umani, che sono protag… - tommasosauro : Stop Vendita Armi all' #Egitto @GiuseppeConteIT @luigidimaio -

