Arcuri, la gaffe della mascherina sotto il naso manda un messaggio sbagliato. Il web lo punisce (Di venerdì 9 ottobre 2020) Arcuri, la gaffe della mascherina la dice lunga. Durante un evento tenutosi a Villasimius, il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, ha parlato con i giornalisti con la mascherina abbassata. naso scoperto. Da quando si utilizza, è stato ribadito in maniera basilare e semplice: la mascherina deve coprire tutto il viso, anche il naso se no, non ha nessun senso protettivo. Arcuri, la gaffe della mascherina sotto il naso La comunicazione di Arcuri, di un'autorità che ha in mano le sorti della nostra salute, purtroppo è sbagliata e pericolosa.

Ultime Notizie dalla rete : Arcuri gaffe Domenico Arcuri, gaffe in pubblico: obbligo di mascherina? Lui la indossa così Liberoquotidiano.it Domenico Arcuri, gaffe in pubblico: obbligo di mascherina? Lui la indossa così

In tutto il territorio italiano è entrato in vigore l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto , a prescindere dalla ...

