Appello a Virginia Raggi | un premio-mascherina ai vigili di Roma

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Vorrei chiedere alla Sindacadi istituire unper quel Vigile Urbano o quella pattuglia diUrbani che scoprono più persone che, per strada, non portano la. Il Covid è una brutta bestia per tutti e se lain qualche modo può aiutare, è inutile che tanti miei connazionali o concittadini facciano i furbi non mettendola per strada. Quindi, un bel, magari un viaggio, per arrivare in una località di qualche parte del mondo dove lanon serve. Sulla stessa linea potrebbe, il Capo della Polizia, premiare la pattuglia più attenta e così anche il Comandante Generale dei Carabinieri tra i suoi militari.