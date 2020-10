App “Immuni”, esperto spiega perché “è illegittima”: il Garante “è stato ignorato, troppi lati oscuri” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Rischi di infondato allarmismo, falsi positivi, limitazioni inopportune della liberta’ di movimento (un possibile nuovo lockdown), violazioni della privacy e data breach: “Su Immuni ci sono una serie di considerazioni che non si stanno facendo mentre si invita la popolazione in maniera spensierata ad utilizzare questo applicativo che e’ ancora insicuro“. Il presidente di ANORC Professioni ed esperto di Diritto dell’Informatica, avvocato Andrea Lisi, il giorno successivo alla richiesta di due deputati Fdi di un’interrogazione parlamentare al ministro Roberto Speranza in merito all’inadempienza alle 12 prescrizioni vincolanti del Garante della Privacy, torna a descrivere, parlando con la Dire, gli scenari che un utilizzo esteso dell’app Immuni potrebbe produrre. “Effettivamente– ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Rischi di infondato allarmismo, falsi positivi, limitazioni inopportune della liberta’ di movimento (un possibile nuovo lockdown), violazioni della privacy e data breach: “Su Immuni ci sono una serie di considerazioni che non si stanno facendo mentre si invita la popolazione in maniera spensierata ad utilizzare questo applicativo che e’ ancora insicuro“. Il presidente di ANORC Professioni eddi Diritto dell’Informatica, avvocato Andrea Lisi, il giorno successivo alla richiesta di due deputati Fdi di un’interrogazione parlamentare al ministro Roberto Speranza in merito all’inadempienza alle 12 prescrizioni vincolanti deldella Privacy, torna a descrivere, parlando con la Dire, gli scenari che un utilizzo esteso dell’app Immuni potrebbe produrre. “Effettivamente– ...

