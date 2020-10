Antitrust avvia istruttoria su 13 società gas e luce | “Manca trasparenza su condizioni economiche fornitura”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Enel Energia, Optima, Green Network, Illumia, Wekiwi, Sentra, Olimpia-Gruppo Sinergy, Gasway, Dolomiti Energia, E.On, Axpo, Audax e Argos: sono queste le 13 società nei confronti delle quali l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hato altrettante istruttorie per la mancanza diell’indicazione delledi fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero. In particolare, nel mirino dell’sono finite sia la documentazione contrattuale sia la comunicazione promozionale. Secondo l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, l’analisi delle principali offerte commerciali proposte dalle società sul mercato libero ha fatto emergere criticità e ambiguità riguardo alla ...