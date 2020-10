Anticipazioni Il Paradiso delle signore 5 | Luciano lascia Silvia

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di cambiamenti a Il5 per uno dei personaggi più amati: si tratta diCattaneo. L’uomo, come rivelano lesulla nuova stagione della soap daily di Rai Uno, prenderà finalmente una decisione riguardo al suo futuro. Il ragionieri da tempo innamorato ricambiato di Clelia Calligaris ed in rotta con la moglie, deciderà dire l’abitazione coniugale per poter rifarsi una vita al fianco della capo-commessa del grande magazzino milanese dando un grande dolore alla moglie che sperava di poter ancora il matrimonio.Il5:decide dire ...