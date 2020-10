Annuncio di Di Maio tramite social: liberati due prigionieri italiani (Di venerdì 9 ottobre 2020) Finalmente liberati due prigionieri che furono rapiti nel 2018. L’Annuncio social del ministro degli esteri Di Maio. Appena ieri avevamo parlato dell’impegno del ministro degli esteri Luigi di Maio per quanto riguarda le dinamiche legate alla pandemia globale. Anche in quell’occasione il ministro aveva sollecitato ad una forte cooperazione internazionale nella salvaguardia degli interessi di … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 9 ottobre 2020) Finalmentedueche furono rapiti nel 2018. L’del ministro degli esteri Di. Appena ieri avevamo parlato dell’impegno del ministro degli esteri Luigi diper quanto riguarda le dinamiche legate alla pandemia globale. Anche in quell’occasione il ministro aveva sollecitato ad una forte cooperazione internazionale nella salvaguardia degli interessi di … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Quanto annunciato dal ministro degli affari esteri è davvero una bella notizia, finalmente queste due persone torneranno a casa ed avranno la possibilità di potersi reinserire nella nostra comunità.

Rapiti dai jihadisti, padre Maccalli e Nicola Chiacchio sono liberi

Luigi Di Maio (@luigidimaio) October 8, 2020 Anche il premier Giuseppe Conte ha espresso soddisfazione ringraziando, oltre all'intelligence, la Farnesina: "Stanno rientrando in Italia!", ha annunciato ...

Quanto annunciato dal ministro degli affari esteri è davvero una bella notizia, finalmente queste due persone torneranno a casa ed avranno la possibilità di potersi reinserire nella nostra comunità.

Luigi Di Maio (@luigidimaio) October 8, 2020 

Anche il premier Giuseppe Conte ha espresso soddisfazione ringraziando, oltre all'intelligence, la Farnesina: "Stanno rientrando in Italia!", ha annunciato ...