Annullato il taglio dei vitalizi: da Gino Paoli a Veltroni ripristinati gli assegni per tutti (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gli ex senatori che si erano visti ridurre i vitalizi dopo il taglio varato nel 2018 otterranno il pagamento degli arretrati alla luce della sentenza emessa dalla Commissione Contenziosa del Senato. Lunedì scorso è diventata esecutiva la decisione presa a giugno dalla Commissione Contenziosa del Senato che – riporta Il Sole 24 Ore – aveva Annullato … L'articolo proviene da leggilo.org.

Gli ex senatori ai quali erano stati tagliati i vitalizi li riavranno tutti indietro, e con gli arretrati. Con il deposito delle motivazioni il 5 ottobre è diventata infatti esecutiva la ...

