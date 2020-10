ANMIL vittime sul lavoro. Paolo Capone, UGL: “Basta stragi, più cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “La 70ma giornata nazionale in memoria delle vittime sul lavoro è un’occasione per riflettere su quanto sia necessario implementare una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso una adeguata formazione dei dipendenti e più controlli, specialmente nei settori che sono a rischio di infortuni. Salute e sicurezza dei lavoratori devono essere tra le priorità dell’agenda di Governo, con l’obiettivo di prevenire e contrastare gli incidenti mortali che sono, tuttavia, in costante aumento. Infatti l’Inail, nei primi otto mesi del 2020, ha registrato 823 morti sul lavoro, un incremento pari al +20,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di sicuro, la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020) “La 70ma giornata nazionale in memoria dellesulè un’occasione per riflettere su quanto sia necessario implementare una maggioreneidi, attraverso una adeguata formazione dei dipendenti e più controlli, specialmente nei settori che sono a rischio di infortuni. Salute edei lavoratori devono essere tra le priorità dell’agenda di Governo, con l’obiettivo di prevenire e contrastare gli incidenti mortali che sono, tuttavia, in costante aumento. Infatti l’Inail, nei primi otto mesi del 2020, ha registrato 823 morti sul, un incremento pari al +20,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Di sicuro, la ...

