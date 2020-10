Angelo Ciocca, la provocazione dell’europarlamentare leghista: “In Italia meno Covid perché più puliti di francesi e spagnoli” (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Voglio lanciare una provocazione. Il popolo Italiano è uno dei popoli più puliti. È la verità, lo dico da deputato europeo. Noi siamo più attenti, più puliti rispetto ad altri Paesi europei“. Così ha detto l’europarlamentare della Lega Angelo Ciocca in diretta nella trasmissione ‘Orario Continuato‘ su Telelombardia commentando l’attuale maggiore diffusione del Covid in altre nazioni europee rispetto all’Italia. Il conduttore Marco Oliva gli ha quindi chiesto se negli altri Paesi europei allora il Covid “è più diffuso perché sono più ‘sporchi‘”: “No, perché hanno delle attenzioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Voglio lanciare una. Il popolono è uno dei popoli più. È la verità, lo dico da deputato europeo. Noi siamo più attenti, piùrispetto ad altri Paesi europei“. Così ha detto l’europarlamentare della Legain diretta nella trasmissione ‘Orario Continuato‘ su Telelombardia commentando l’attuale maggiore diffusione delin altre nazioni europee rispetto all’. Il conduttore Marco Oliva gli ha quindi chiesto se negli altri Paesi europei allora il“è più diffuso perché sono più ‘sporchi‘”: “No, perché hanno delle attenzioni ...

