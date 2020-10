Angela di Mondello fa marcia indietro “Il Covid c’è”: il video è virale (Di venerdì 9 ottobre 2020) Angela Chianello è diventata popolare su Instagram raggiungendo 178 mila followers con il suo “Non c’è n’è Coviddi, non c’è n’è”, all’inizio di questa estate. Oggi, la signora Mondello mostra un cambio radicale relativo alla sua posizione nei riguardi del Coronavirus. Purtroppo, come si registra ormai da settimane, il numero dei contagi è in aumento, e anche Angela Chianello è dovuta ritornare sui suoi passi e fare marcia indietro. Con un nuovo video pubblicato sul suo profilo Instagram, in poco tempo gli utenti hanno condiviso il post dell’aspirante influencer, dove invita tutti ad indossare la mascherina. “Il Covid c’è. Indossiamo la ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 9 ottobre 2020)Chianello è diventata popolare su Instagram raggiungendo 178 mila followers con il suo “Non c’è n’èdi, non c’è n’è”, all’inizio di questa estate. Oggi, la signoramostra un cambio radicale relativo alla sua posizione nei riguardi del Coronavirus. Purtroppo, come si registra ormai da settimane, il numero dei contagi è in aumento, e ancheChianello è dovuta ritornare sui suoi passi e fare. Con un nuovopubblicato sul suo profilo Instagram, in poco tempo gli utenti hanno condiviso il post dell’aspirante influencer, dove invita tutti ad indossare la mascherina. “Ilc’è. Indossiamo la ...

