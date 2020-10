Angela da Mondello | la clamorosa dichiarazione | ‘Il coviddi c’è’ | FOTO (Di venerdì 9 ottobre 2020) Parla la signora Angela da Mondello, famosa per il suo “Non ce n’è coviddi’. Rispetto ad allora il suo pensiero oggi appare del tutto diverso. Da Angela da Mondello su Instagram arriva un messaggio che in tanti hanno accolto con sorpresa. Lei è la donna di Mondello, in provincia di Palermo, che aveva acquisito notevole … L'articolo Angela da Mondello la clamorosa dichiarazione ‘Il coviddi c’è’ FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 9 ottobre 2020) Parla la signorada, famosa per il suo “Non ce n’è’. Rispetto ad allora il suo pensiero oggi appare del tutto diverso. Dadasu Instagram arriva un messaggio che in tanti hanno accolto con sorpresa. Lei è la donna di, in provincia di Palermo, che aveva acquisito notevole … L'articolodala‘Ilc’è’è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

