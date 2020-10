Angela da Mondello cambia idea: ‘Mettete la mascherina il coviddi c’è’ (VIDEO) (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ve la ricordate Angela da Mondello, indiscussa protagonista dell’estate per la sua celebre “non ce n’è coviddi”? La siciliana ha pubblicato un VIDEO in cui sembra aver cambiato idea e ai suoi numerosi fan, acquisiti dopo (l’infelice) frase pronunciata in TV, ha detto di indossare la mascherina perchè il Covid c’è, semmai ci fosse stato bisogno di una sua precisazione. Il ritorno di Angela da Mondello Angela Chianello, alias Angela da Mondello, era diventata involontariamente famosa dopo un’intervista TV di Live Non è la D’Urso. L’inviata del programma di Barbara D’Urso si era recata nelle spiagge di ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ve la ricordateda, indiscussa protagonista dell’estate per la sua celebre “non ce n’è”? La siciliana ha pubblicato unin cui sembra avertoe ai suoi numerosi fan, acquisiti dopo (l’infelice) frase pronunciata in TV, ha detto di indossare laperchè il Covid c’è, semmai ci fosse stato bisogno di una sua precisazione. Il ritorno didaChianello, aliasda, era diventata involontariamente famosa dopo un’intervista TV di Live Non è la D’Urso. L’inviata del programma di Barbara D’Urso si era recata nelle spiagge di ...

Radio105 : 'Io quella volta scherzando dissi che il Covid non c'era, ma adesso siamo messi male!' #Angela #Mondello #Covid19…