Anche l'Olanda nella mosa Covid: 6 mila contagi in un giorno, ma con soli 17 milioni di abitanti, (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le cifre devono essere lette considerando che loro sono 17 milioni e che quindi 6 mila positivi loro sono circa 20 mila nostri. Adesso è allarme in Olanda per la diffusione del Coronavirus: nelle ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le cifre devono essere lette considerando che loro sono 17e che quindi 6positivi loro sono circa 20nostri. Adesso è allarme inper la diffusione del Coronavirus: nelle ...

robersperanza : I numeri del contagio crescono in tutta Europa e naturalmente anche in Italia. Da oggi obbligo di mascherine anche… - 2980Carolina : RT @MaxFerrari: In Italia tampone obbligatorio per chi arriva da Francia, Olanda, UK, Cechia, Spagna.Nulla per chi arriva dalla Cina perché… - globalistIT : - andreuccioli : RT @MaxFerrari: In Italia tampone obbligatorio per chi arriva da Francia, Olanda, UK, Cechia, Spagna.Nulla per chi arriva dalla Cina perché… - Cgb10251692 : RT @MaxFerrari: In Italia tampone obbligatorio per chi arriva da Francia, Olanda, UK, Cechia, Spagna.Nulla per chi arriva dalla Cina perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Olanda L'Olanda si arrende: le mascherine dovranno essere indossate anche nei negozi EuropaToday Anche l'Olanda nella morsa Covid: 6 mila contagi in un giorno (ma con soli 17 milioni di abitanti)

Adesso è allarme in Olanda per la diffusione del Coronavirus: nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie del paese hanno registrato 6mila nuovi casi di contagio. Negli ultimi sette giorni le infezioni ...

Covid, 6mila nuovi contagi: allarme in Olanda

Preoccupazione è stata espressa dal primo ministro Mark Rutte: 'Siamo tra i tre Paesi più colpiti in Europa ed è peggio che negli Stati Uniti', ha dichiarato. Senza annunciare piani concreti, non ha e ...

Adesso è allarme in Olanda per la diffusione del Coronavirus: nelle ultime 24 ore le autorità sanitarie del paese hanno registrato 6mila nuovi casi di contagio. Negli ultimi sette giorni le infezioni ...Preoccupazione è stata espressa dal primo ministro Mark Rutte: 'Siamo tra i tre Paesi più colpiti in Europa ed è peggio che negli Stati Uniti', ha dichiarato. Senza annunciare piani concreti, non ha e ...