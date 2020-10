Allerta Meteo, ciclone Artico sull’Italia nel weekend: forte maltempo con freddo intenso, arriva la prima NEVE (Di venerdì 9 ottobre 2020) Allerta Meteo – L’Italia si prepara ad affrontare la prima ondata di freddo della stagione: le iniziali avvisaglie del nuovo peggioramento le avremo a partire da domani, Sabato 10 Ottobre, con forti temporali sulla Liguria di Levante e l’alta Toscana, da La Spezia a Livorno passando per Massa, Pisa e Lucca, in estensione in serata a gran parte del Nord. Ma sarà anche un Sabato splendido, di sole e clima mite, in tutto il Centro/Sud. La vera e propria ondata di maltempo inizierà dopodomani, Domenica 11 Ottobre, quando piogge e temporali colpiranno tutto il Centro/Nord, in modo intenso sulle Regioni tirreniche con nubifragi su Roma e poi in serata anche a Napoli, quando il fronte freddo inizierà a scivolare verso il Sud. ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020)– L’Italia si prepara ad affrontare laondata didella stagione: le iniziali avvisaglie del nuovo peggioramento le avremo a partire da domani, Sabato 10 Ottobre, con forti temporali sulla Liguria di Levante e l’alta Toscana, da La Spezia a Livorno passando per Massa, Pisa e Lucca, in estensione in serata a gran parte del Nord. Ma sarà anche un Sabato splendido, di sole e clima mite, in tutto il Centro/Sud. La vera e propria ondata diinizierà dopodomani, Domenica 11 Ottobre, quando piogge e temporali colpiranno tutto il Centro/Nord, in modosulle Regioni tirreniche con nubifragi su Roma e poi in serata anche a Napoli, quando il fronteinizierà a scivolare verso il Sud. ...

«Cambia il sistema di allerta meteo: ecco come». E arriva la nuova App "Informa Livorno"



Freddo e maltempo in arrivo, da domenica gelo dall’artico

Il tempo mite di inizio ottobre sta per cedere il passo al maltempo e a ondate di freddo provenienti dall'Artico, come cambierà il tempo da domenica.

Il tempo mite di inizio ottobre sta per cedere il passo al maltempo e a ondate di freddo provenienti dall'Artico, come cambierà il tempo da domenica.