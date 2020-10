Allarme Coronavirus per l’Italia | 5 372 i casi nelle ultime 24 ore

Leggi su chenews

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Numeri in sensibile aumento: la seconda ondata inizia a ‘fare sul serio’, e preoccupa il Paese con più di cinquemila contagi in 24h. Fonte foto: (Pixabay)Ci sarebbero anche buone notizie, come i 1.186 cittadini, che si dividono tra dimessi e guariti, ma i dati preoccupano ugualmente. Su 130mila tamponi circa in tutto lo stivale, più di 5.000 sono i nuovi contagiati. A preoccupare seriamente, i dati che arrivano da Lombardia, Campania e Veneto. Da mesi, non si registrava un numero così alto di nuovi contagi. Leggi anche>>> Sanitari dell’ospedale portano pazienti guariti dal covid a vedere il mare In Campania quasi 800 positivi al giorno In Campania, dove il governatore Vincenzo De Luca è stato tra i primi a riproporre l’uso della mascherina obbligatorio, anche all’aperto, hanno preoccupato i dati ...