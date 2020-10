Alitalia, firmato il decreto per la nuova compagnia aerea di bandiera (Di venerdì 9 ottobre 2020) E' stato firmato, presenti i ministri dell'Economia Roberto Gualtieri, delle Infrastrutture Paola De Micheli e altri, il 'decreto Alitalia' di costituzione della 'Newco' per il trasporto aereo . Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 ottobre 2020) E' stato, presenti i ministri dell'Economia Roberto Gualtieri, delle Infrastrutture Paola De Micheli e altri, il '' di costituzione della 'Newco' per il trasporto aereo . Il ...

QdSit : Alitalia, firmato il decreto per la Newco #qds #qdsnotizie - Milestemplaris : Quindi hanno firmato la newco Alitalia della newco Alitalia. Quindi adesso i contribuenti (voi, perché io contribui… - GabrieleIuvina1 : Firmato il decreto per la costituzione della Newco per il trasporto aereo Arriva la nuova #Alitalia. In bocca al… - BreakingItalyNe : RT @LaStampa: Alitalia, firmato il decreto della nuova newco: Caio presidente, Lazzerini Ad - LaStampa : Alitalia, firmato il decreto della nuova newco: Caio presidente, Lazzerini Ad -