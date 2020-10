Alitalia, firmato il decreto per la newco. De Micheli, “Nasce la nuova compagnia di bandiera”. I nomi dei componenti del Cda (Di venerdì 9 ottobre 2020) I nomi dei componenti del Cda di Alitalia. Prende forma la newco. La sfida è sicuramente ardua ma c’è un clima di ottimismo. Prende forma la nuova Alitalia con i nomi dei dirigenti che faranno parte del Cda della società. I nomi in questioni sono stati anticipati da il Fatto Quotidiano e da il Corriere della Sera. La sera del 9 ottobre è stata comunicata la firma sul decreto per la newco. Alitalia, firmato il decreto per la newco “La newco rappresenta il primo passo verso la costituzione di un vettore di qualità capace di competere sul mercato internazionale. Poniamo le basi per ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ideidel Cda di. Prende forma la. La sfida è sicuramente ardua ma c’è un clima di ottimismo. Prende forma lacon idei dirigenti che faranno parte del Cda della società. Iin questioni sono stati anticipati da il Fatto Quotidiano e da il Corriere della Sera. La sera del 9 ottobre è stata comunicata la firma sulper lailper la“Larappresenta il primo passo verso la costituzione di un vettore di qualità capace di competere sul mercato internazionale. Poniamo le basi per ...

