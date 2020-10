Alitalia, firmato il decreto per la Newco (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – I ministri dell'Economia e delle finanze Roberto Gualtieri, delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, hanno firmato il decreto di costituzione della Newco per il trasporto aereo.“La Newco rappresenta il primo passo verso la costituzione di un vettore di qualità capace di competere sul mercato internazionale. Poniamo le basi per il rilancio del trasporto aereo italiano, attraverso la scelta di manager di primo livello e grande competenza in grado di elaborare e attuare un piano industriale solido e sostenibile”, afferma il ministro Gualtieri.“Nasce oggi la nuova compagnia aerea di bandiera, in netta discontinuità con il passato e che dovrà giocare ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – I ministri dell'Economia e delle finanze Roberto Gualtieri, delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, hannoildi costituzione dellaper il trasporto aereo.“Larappresenta il primo passo verso la costituzione di un vettore di qualità capace di competere sul mercato internazionale. Poniamo le basi per il rilancio del trasporto aereo italiano, attraverso la scelta di manager di primo livello e grande competenza in grado di elaborare e attuare un piano industriale solido e sostenibile”, afferma il ministro Gualtieri.“Nasce oggi la nuova compagnia aerea di bandiera, in netta discontinuità con il passato e che dovrà giocare ...

Alitalia, ecco il decreto per la newco. Al comando Caio (presidente) e Lazzerini (ad)

ROMA - I ministri dell'Economia Roberto Gualtieri, dei Trasporti Paola De Micheli, dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e del Lavoro Nunzia Catalfo hanno firmato oggi il decreto Alitalia che ...

ROMA - I ministri dell'Economia Roberto Gualtieri, dei Trasporti Paola De Micheli, dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli e del Lavoro Nunzia Catalfo hanno firmato oggi il decreto Alitalia che ...