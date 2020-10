Alimentazione, WWF: Pianeta divorato, sulla tavola il 70% di biodiversità terrestre e il 50% di acqua dolce (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Abbiamo solo 9 anni per rivedere il sistema di produzione alimentare a livello globale, attraverso un cambio dei regimi alimentari di ciascun paese: solo così potremo invertire il trend in picchiata della perdita di biodiversità“: lo afferma in una nota il WWF. “Il modo con cui ci alimentiamo ha, infatti, causato, finora, la perdita del 70% di biodiversità terrestre e del 50% di quella d’acqua dolce. Stiamo divorando il Pianeta senza capire quanto la nostra salute sia profondamente connessa con quella dell’ambiente in cui viviamo, come ha dimostrato anche la crisi Covid-19. La scelta di cambiare i nostri regimi alimentari ormai è obbligata e non riguarda solo quale cibo scegliamo, ma anche in che modo i nostri alimenti vengono prodotti e da dove ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Abbiamo solo 9 anni per rivedere il sistema di produzione alimentare a livello globale, attraverso un cambio dei regimi alimentari di ciascun paese: solo così potremo invertire il trend in picchiata della perdita di biodiversità“: lo afferma in una nota il WWF. “Il modo con cui ci alimentiamo ha, infatti, causato, finora, la perdita del 70% di biodiversitàe del 50% di quella d’. Stiamo divorando ilsenza capire quanto la nostra salute sia profondamente connessa con quella dell’ambiente in cui viviamo, come ha dimostrato anche la crisi Covid-19. La scelta di cambiare i nostri regimi alimentari ormai è obbligata e non riguarda solo quale cibo scegliamo, ma anche in che modo i nostri alimenti vengono prodotti e da dove ...

Poca natura fa stare male i bambini

Arrampicarsi su un albero o far rimbalzare una pietra sull’acqua, ascoltare i richiami degli animali o fermarsi ad osservare un prato con la lente di ingrandimento, attraversare un ruscello a piedi nu ...

