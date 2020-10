Alan Moore, il creatore di Watchmen: "I film di supereroi hanno rovinato il cinema e la cultura" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il creatore di Watchmen, Alan Moore, si è espresso duramente contro i film di supereroi, accusandoli di aver rovinato il cinema e la cultura. Alan Moore si è scagliato nuovamente contro i film di supereroi sostenendo che abbiano rovinato il cinema e la cultura. Il creatore di Watchmen, intervistato da Deadline, ha persino dichiarato che la situazione lo ha spinto a rimanere distante dal mondo dei fumetti perché troppe persone associano le due realtà. Durante la promozione del film The Show, Alan Moore ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ildi, si è espresso duramente contro idi, accusandoli di averile lasi è scagliato nuovamente contro idisostenendo che abbianoile la. Ildi, intervistato da Deadline, ha persino dichiarato che la situazione lo ha spinto a rimanere distante dal mondo dei fumetti perché troppe persone associano le due realtà. Durante la promozione delThe Show,ha ...

