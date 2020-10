Agroalimentare | il mancato rinnovo del contratto ferma 15mila lavoratori VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono 15.000 idel settoretra fissi e stagionali interessati, in provincia di Salerno, daldeldel settore, per il quale oggi in tutta la Campania ed anche presso la sede degli industriali di Salerno si è svolto un presidio di protesta indetto da Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, in contemporanea a quattro ore di sciopero. I sindacati temono che dietro ildelcollettivo nazionale di lavoro del settore alimentare c siia uno scontro politico all’interno di Confindustria. Da qui la scelta di protestare davanti alle sedi dell’associazione degli industriali. I rappresentanti ...