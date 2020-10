Agguato a Sant’Antimo | spunta movente passionale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Antimo (Na) – Aveva chiesto di non importunare più la sua ragazza ma questo richiamo è stato interpretato come una sfida che non è stata gradita. Ci sarebbe une non una lite per viabilità dietro il ferimento a colpi di pistola lo scorso 20 settembre a Sant’Antimo (Napoli). Vittima un ragazzo di 20 anni a cui poi hanno amputato le gambe. Oggi i carabinieri hanno fermato tre giovani accusati di aver prima picchiato e poi ferito Gaetano Barbuto Ferraiuolo. I carabinieri, della compagnia di Giugliano (Napoli) diretti dal capitano Andrea Corazza, stanno anche cercando di comprendere se siano state usate due pistole diverse nell’avvenuto su corso Europa e tra tanti testimoni. L'articoloa ...